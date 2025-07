Nono Meeting Giovani La luce della speranza Ad Assisi 700 ragazzi

Saranno oltre 700, provenienti da 26 Paesi del mondo, i partecipanti al nono International Meeting Giovani verso Assisi, dal titolo Lights of Hope - Luci di Speranza. "La presenza di tutti questi ragazzi e ragazze e di questi giovani frati provenienti da tutto il mondo è motivo di gioia e di speranza per la nostra comunità e credo per tutta la città – dice fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento -. Questa presenza lieta dei giovani in mezzo a noi e per le strade della nostra città risveglia in me la certezza che non sono un problema, come spesso si sente dire in giro, ma sono un dono prezioso e con il loro entusiasmo e generosità sono dei veri maestri per tutta la società , disillusa e con una forte ‘anemia’ di speranza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nono Meeting Giovani. La luce della speranza. Ad Assisi 700 ragazzi

In questa notizia si parla di: giovani - speranza - nono - meeting

I giovani crescono senza speranza per il futuro: lo studio della Cattolica - Una generazione disillusa ma ancora in cerca di luce: è il ritratto che emerge dalla recente ricerca dell’Università Cattolica per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema della speranza, parola chiave del Giubileo 2025.

Giovani italiani hanno poca speranza nel futuro. Ricerca Cattolica-Toniolo - Tra le nuove generazioni di italiani la speranza non è un sentimento così diffuso e lo è meno tra le donne e tra chi abita nel Nord Est.

Giovani italiani con poca speranza: meno di uno su due ha fiducia nel futuro - Roma, 5 maggio 2025 – La speranza non conquista i giovani. O, si potrebbe anche dire, i giovani hanno sempre meno speranza.

#WESTCOAST MEETING - Ciò che inferno non è Costruire la speranza. Con: Giorgio Vittadini, Pietro Sarubbi, Fausto Bertinotti Vai su Facebook

Nono Meeting Giovani. La luce della speranza. Ad Assisi 700 ragazzi; Luci di speranza ad Assisi: i giovani francescani si mettono in cammino; Assisi capitale dei giovani da tutto il Mondo che vogliono ispirarsi a San Francesco. Sono la speranza per il futuro.

Ad Assisi 700 giovani da tutto il mondo in vista del Giubileo - Saranno oltre 700, provenienti da 26 Paesi del mondo, i ragazzi, le ragazze e i giovani frati che parteciperanno al nono International meeting giovani verso Assisi, dal titolo "Lights of Hope", in pro ... msn.com scrive

Leone XIV fra i giovani a Tor Vergata sabato 2 agosto: risponderà a 3 domande su amicizia, futuro e speranza - Il Papa potrebbe arrivare in elicottero: affronterà i quesiti di un messicano, un americano e un italiano. Scrive roma.corriere.it