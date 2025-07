Non stiamo dando armi a Israele 18 mesi di smentite da Meloni & C

«Continuiamo a lavorare per la fine permanente delle ostilità » questo è il massimo che si è concesso Giorgia Meloni sulla guerra a Gaza, in una delle rare apparizioni in aula . «Non stiamo dando armi a Israele» 18 mesi di smentite da Meloni & C. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Non stiamo dando armi a Israele» 18 mesi di smentite da Meloni & C.

Centro migranti, Meloni in Albania: “Non faccio in tempo ad andare. Ma stiamo andando avanti” - “Non faccio in tempo” ad andare, ma la “velocità ” dei lavori “dimostra il funzionamento” dei rimpatri dei migranti in Albania.

Putin: "Stiamo creando una zona cuscinetto al confine con l'Ucraina" | Meloni: "Kiev vuole la pace, da Mosca nessun passo concreto" - La Russia ha ricevuto dall'Ucraina la lista dei mille prigionieri da scambiare. Giorgetti: "Fuori dalla ricostruzione ucraina chi favorì Mosca"

Meloni: "Kiev vuole la pace, da Mosca nessun passo concreto" | Putin: "Stiamo creando una zona cuscinetto al confine con l'Ucraina" - La Russia ha ricevuto dall'Ucraina la lista dei mille prigionieri da scambiare. Giorgetti: "Fuori dalla ricostruzione ucraina chi favorì Mosca"

Maria Grazia Frijia Dall'Istat giungono nuovi dati che confermano il trend positivo per l'economia italiana. Il buon governo dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sta dando risultati concreti. Per le famiglie italiane, le misure attuate, a partire dal taglio del cu

Chiara appendino accusa meloni di seguire le politiche di trump su dazi, armi e gas - Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle critica il governo Meloni per l’accettazione passiva delle richieste degli Stati Uniti su dazi, armi, tasse digitali e approvvigionamento energetico, con rischi ... Si legge su gaeta.it

Trump dà il via libera: gli Usa tornano a inviare armi a Kiev. E Mosca risponde con raid su Kiev - Dopo una breve sospensione, riparte la fornitura americana: munizioni e razzi per l’Ucraina. Segnala panorama.it