‘Non stava neanche giocando’ partita di calcio finisce nel sangue | 16enne accoltellato a Giugliano

Cosa sappiamo sull'aggressione nel campeggio Liternum?. Un semplice momento di svago si è trasformato in una scena drammatica: un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all'addome nel campeggio Liternum di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, al culmine di una lite scoppiata dopo una partita di calcio. L'adolescente, ora in prognosi riservata, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una perforazione al fegato. L'aggressore, un 18enne incensurato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì 24 luglio, intorno alle 21, nella struttura ricettiva di via Foce Vecchia.

