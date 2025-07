Non solo sostegno | a settembre formazione sull’inclusione scolastica di tutto il corpo docente

A settembre partiranno i corsi di formazione sull’inclusione scolastica, rivolti a tutto il personale docente, non solo agli insegnanti di sostegno. L’iniziativa, finanziata con fondi PNRR, sarà su base volontaria e in modalità telematica. Il percorso punta a diffondere una cultura condivisa di equità , accessibilità e benessere Formazione sull’inclusione scolastica di tutto il personale Presso . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito si è svolto l'incontro per l'avvio dei percorsi di formazione sull'inclusione finanziati attraverso le risorse del PNRR.

