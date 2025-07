Non solo la Francia | ecco chi riconosce la Palestina e cosa implica davvero

La Francia si prepara a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina a settembre. L’annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri direttamente dal presidente Emmanuel Macron e potrebbe aprire la strada a nuove prese di posizione da parte di altri governi europei. Il dibattito internazionale intorno al riconoscimento della Palestina resta quindi destinato a occupare un ruolo sempre più rilevante nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da CNN e altre testate internazionali, anche Regno Unito e Germania starebbero valutando una mossa analoga. Il riconoscimento di Parigi rappresenta un passo significativo, in particolare dopo che nel 2024 lo Stato di Palestina è stato formalmente riconosciuto anche da Spagna, Irlanda, Norvegia, Slovenia e Armenia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non solo la Francia: ecco chi riconosce la Palestina e cosa implica davvero

In questa notizia si parla di: palestina - francia - ecco - riconosce

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, anche Macron si sveglia: “È un’esigenza politica, non solo un dovere morale” - È possibile che Macron approfitti della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite a New York dal 17 al 20 giugno per annunciare ufficialmente il riconoscimento La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina.

Alta tensione Francia-Israele: «Macron vuole riconoscere la Palestina? Noi espandiamo lo Stato ebraico in Cisgiordania» - Ancora forti tensioni tra Francia e Israele. Quest’ultimo, infatti, ha accusato Emmanuel Macron di aver intrapreso una « crociata contro lo Stato ebraico ».

Match Francia-Israele, Macron: “Riconoscere la Palestina è un dovere morale”. Tel Aviv: “La sua festa è il 7 ottobre” - Francia e Israele sfiorano l’incidente diplomatico. Emmanuel Macron, in occasione del forum di difesa Shangri-La Dialogue di Singapore, in un rincorsa solitaria, ha ribadito la necessità per l’Europa di “indurire la posizione collettiva” contro lo Stato ebraico, se – ha detto- “non ci sarà una risposta commisurata alla situazione umanitaria che verrà affrontata nelle prossime ore e giorni”.

«La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a settembre a New York», lo ha scritto Emmanuel Macron sui social. A stretto giro è arrivata la risposta di Netanyahu che «condanna fermamen Vai su Facebook

Wafa: Israele arresta il Gran Muftì di Gerusalemme. Macron: Francia riconoscerà Stato di Palestina - Hamas: Sui negoziati Witkoff ha distorto la realtà ; La Francia riconosce la Palestina: svolta o gesto simbolico?; Non solo la Francia: ecco chi riconosce la Palestina e cosa implica davvero.

Non solo la Francia: ecco chi riconosce la Palestina e cosa implica davvero - Il riconoscimento internazionale dello Stato palestinese è un processo iniziato nel 1988, quando Arafat proclamò unilateralmente l’indipendenza ... Da msn.com

Perché l'Italia non riconosce la Palestina e la Francia di Macron sì? Ecco la spiegazione - Perché l’Italia non riconosce la Palestina mentre la Francia di Macron sì? Scrive tag24.it