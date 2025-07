Non può prendere il farmaco letale perché paralizzata | la Consulta dice no all' aiuto del medico

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso di una paziente toscana affetta da sclerosi multipla che aveva chiesto l'intervento esterno di un medico nella somministrazione del farmaco letale. La donna, di 55 anni, ha già ricevuto l'ok al suicidio assistito, ma non può prendere da sola il. 🔗 Leggi su Today.it

"Come esseri umani, vi chiedo di bocciare il disegno di legge sul fine vita. Non è un tentativo di regolamentare questo diritto, ma di escluderlo. Vi chiedo buon senso, da esseri umani." Laura Santi, morta dopo essersi auto-somministrata un farmaco letale, ha l Vai su Facebook

