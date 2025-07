Non può autosomministrarsi il farmaco | stop al fine vita per una donna toscana

La Corte costituzionale ha dichiarati inammissibili le questioni di legittimitĂ costituzionale sollevate dal tribunale di Firenze riguardo l’accesso al fine vita per una donna toscana. Quest’ultima, 55enne, è affetta da sclerosi multipla e paralizzata. Ha quindi chiesto di accedere al suicidio assistito e ne ha i requisiti, ma non può autosomministrarsi il farmaco. L’accesso al fine vita resta sospeso. La donna aveva presentato ricorso chiedendo al tribunale di accertarsi che il diritto di autodeterminazione in materia di suicidio assistito includesse anche la possibilitĂ di ricevere il farmaco da terzi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - «Non può autosomministrarsi il farmaco»: stop al fine vita per una donna toscana

