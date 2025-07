Non è solo un sex toy | Harry Styles vuole guarire la vergogna del piacere

L'ex One Direction, Harry Styles, ha sorpreso i suoi fan con un'inaspettata espansione del suo marchio di lifestyle Pleasing. Poche ore fa, il brand ha annunciato il lancio di "Pleasing Yourself", una nuova linea di sex toys che include un vibratore doppio lato e un lubrificante. La notizia è stata comunicata attraverso i canali social ufficiali del brand, accompagnata da uno spot pubblicitario che include la voce del cantante vincitore di Grammy con lo slogan "Please yourself like you mean it" (che più o meno possiamo tradurre con "Gratificati come se non ci fosse un domani"). I l "Pleasing Double-Sided Vibrator" è disponibile al prezzo di 68 dollari e presenta un design innovativo con una testina arrotondata per la stimolazione esterna e un manico che funziona come doppia funzione.

