Non è giusto Raoul Bova il celebre conduttore decide di parlare di lui | la denuncia

Raoul Bova è finito suo malgrado nel vortice del gossip piĂą spietato, dopo la diffusione pubblica di alcuni messaggi vocali privati che l’attore avrebbe inviato a una presunta amante, l’influencer Martina Ceretti. A scatenare lo scandalo è stato ancora una volta Fabrizio Corona, che ha reso pubblico il materiale provocando un’ondata di ironie e parodie sui social. In mezzo al silenzio pressochĂ© totale del mondo dello spettacolo, a prendere una posizione netta è stato Salvo Sottile, che ha scelto di dire la sua sui social in un intervento che ha fatto rumore. Il giornalista e conduttore Rai ha usato parole forti per denunciare quello che considera un episodio grave di violazione della privacy. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

