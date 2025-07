Nomine GPS | primi avvisi di convocazioni docenti dal 25 agosto

Con l’avvio dell’anno scolastico 20252026, inizia la fase decisiva per le assegnazioni degli incarichi a tempo determinato. La data da cerchiare in rosso è il 25 agosto, giorno in cui saranno pubblicati i primi bollettini per le nomine da GPS. Migliaia di docenti attendono di conoscere la propria destinazione. Le tipologie di incarico da GPS . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

