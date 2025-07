Nocera Inferiore il Tar dà ragione a Villa dei Fiori | Errore burocratico nessun posto letto va tagliato

Un errore nella compilazione di un modulo stava per costare alla struttura riabilitativa Villa dei Fiori di Nocera Inferiore la perdita di 42 posti letto e di tutti i servizi ambulatoriali. Ma il TAR di Salerno ha posto fine al paradosso burocratico con una sentenza che ripristina la piena. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

