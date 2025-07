No Other Choice ecco il primo teaser trailer del film di Park Chan-wook in concorso a Venezia

Il nuovo film di uno dei grandi maestri del cinema coreano contemporaneo, l'autore della Trilogia della Vendetta, è di sicuro uno dei film più attesi dai cinefili tra quelli della prossima Mostra del Cinema. Ecco teaser trailer e trama di No Other Choice, il nuovo film di Park Chan-wook. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - No Other Choice, ecco il primo teaser trailer del film di Park Chan-wook in concorso a Venezia

In questa notizia si parla di: film - other - choice - ecco

Chainsaw Man: il primo film risolve i problemi della prima stagione con prove concrete - Il successo dell’ anime di Chainsaw Man ha catturato l’attenzione globale, ma non senza suscitare alcune critiche riguardo alla sua prima stagione.

Film d’azione netflix da vedere prima del seguito - Con l’imminente uscita di un nuovo capitolo di un celebre franchise d’azione su Netflix, risulta essenziale rivisitare uno dei titoli originali più apprezzati dalla piattaforma.

Film di supereroi con il maggiore incasso di sempre - le pellicole superhero più redditizie: analisi dei film di maggior successo. I film di genere supereroistico hanno conquistato il pubblico mondiale, affermandosi come uno dei generi cinematografici più remunerativi e influenti degli ultimi anni.

Sarà Lucky Red a distribuire in Italia (dal 30 ottobre) il #Dracula di #LucBesson! Di seguito gli highlights di nostro interesse del listino Lucky Red presentato a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione: Dracula di Luc Besson (30 ottobre) No Other Choice di Vai su Facebook

No Other Choice, ecco il primo teaser trailer del film di Park Chan-wook in concorso a Venezia; No Other Choice, primo trailer per il film di Park Chan-Wook in vista di Venezia; Lucky Red all’82ª Mostra del Cinema di Venezia: ecco i film Lucky Red presenti.

No Other Choice, ecco il primo teaser trailer del film di Park Chan-wook in concorso a Venezia - Il nuovo film di uno dei grandi maestri del cinema coreano contemporaneo, l'autore della Trilogia della Vendetta, è di sicuro uno dei film più attesi dai cinefili tra quelli della prossima Mostra del ... Lo riporta comingsoon.it

No Other Choice, primo trailer per il film di Park Chan-Wook in vista di Venezia - Wook presenta a Venezia 2025 il thriller No Other Choice, tratto da The Axe, con un cast d'eccezione e alta tensione nel teaser. Da cinema.everyeye.it