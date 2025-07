No all’antenna a Poggiridenti | via alla petizione contro la torre

Poggiridenti (Sondrio) – Quella antenna non “s’ha da fare”. A Poggiridenti parte una raccolta firme e ci sono ricorsi in vista. Ferma opposizione di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio comunale retico, sia quelle di maggioranza sia quelle di minoranza, alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile (Srb) di 35 metri in localitĂ CĂ Formolli, a Poggiridenti piano. Il primo cittadino Giovanni Piasini ha comunicato alla cittadinanza l’inizio dei lavori della struttura da parte della societĂ Inwit Spa in localitĂ CĂ Formolli, antistante il passaggio a livello di via Masoni-strada Statale 38 dello Stelvi o: “La societĂ Inwit Spa ha ottenuto l’autorizzazione a poter realizzare l’infrastruttura tramite silenzio-assenso, in quanto il nostro ufficio tecnico, nonostante i 60 giorni a sua disposizione, non ha ritenuto di portare all’attenzione istituzionalepolitica la richiesta dandoci quindi modo di intervenire tempestivamente”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No all’antenna a Poggiridenti: via alla petizione contro la torre

