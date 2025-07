No al tetto al risarcimento per i licenziati dalle Pmi attenti a non frenarle

Sacconi In Italia il diritto non resta mai fermo e dritto ma viene spostato e piegato in base alle pulsioni contingenti. Intendiamoci. Le cose cambiano e se il diritto è materia viva le deve riflettere. Ma un eccessivo ondeggiare della giurisprudenza, perfino costituzionale, produce incertezza. E nell'incertezza le imprese, soprattutto se fragili e di piccola dimensione, non investono e non crescono quanto potrebbero. La Consulta ha ritenuto ora, dopo il fallimento della iniziativa referendaria, di tornare su uno dei quesiti bocciati. Ha infatti considerato inconstituzionale il massimale imposto dal legislatore al risarcimento dovuto ai lavoratori delle piccole imprese che hanno subito un licenziamento ingiustificato.

