Il wrestler britannico abbandona il torneo dopo una sola apparizione. Un infortunio al ginocchio ha ufficialmente messo fuori gioco Gabe Kidd dal G1 Climax della NJPW. Il wrestler ha annunciato venerdì che non riuscirĂ a recuperare dal suo attuale problema al ginocchio prima della fine del torneo, eliminando uno dei protagonisti piĂą importanti del Blocco B. L’annuncio doloroso a Tokyo. Durante lo show della NJPW a Tokyo questa mattina, Kidd ha spiegato la situazione ai fan presenti: “Speravo davvero di poter tornare e stringere i denti per continuare in questo G1 Climax, ma ho parlato con i dottori e non c’è modo che possa essere autorizzato a combattere, quindi non ho altra scelta che ritirarmi dal G1 Climax”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NJPW: Gabe Kidd costretto al ritiro dal G1 Climax