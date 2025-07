Il campione NJPW STRONG Openweight abbandona il torneo dopo sole cinque match. Gabe Kidd ha annunciato il suo ritiro dal G1 Climax 35 a causa di un infortunio. La New Japan Pro Wrestling ha confermato la notizia attraverso i propri canali social, comunicando che il wrestler britannico non potrà proseguire nel prestigioso torneo. L’annuncio e le conseguenze immediate. Kidd, che attualmente detiene il titolo NJPW STRONG Openweight Championship, era inserito nel Blocco B del torneo e aveva disputato cinque incontri prima del ritiro forzato. Il suo record nel G1 si ferma quindi a 2 vittorie e 3 sconfitte per un totale di 4 punti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NJPW: Gabe Kidd costretto al ritiro dal G1 Climax, scossone nella classifica del blocco B