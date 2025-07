“Oltre alla cultura, mi preoccupa il fatto che stiamo perdendo la voglia di fare figli e di prosperare in questo Paese”. A dirlo è il rapper Nitro, il cui vero nome è Nicola Albera, durante un intervento al podcast Jeantoneria, nel format intitolato “60 secondi” con Antonio Giorgino. Un tema, quello della demografia, che ha toccato spesso la sensibilità di personaggi famosi. Basti pensare a Patty Pravo, che in una recente intervista al Corriere della sera ha spiegato: “C’è una mancanza di giovani preoccupante. Più figli si fanno meglio è, una società di vecchi”. Inoltre, il cantante vicentino ha anche detto di credere in Dio: un’affermazione per nulla scontata, visto che il mondo della musica negli ultimi tempi ha ceduto spesso al “woke”, nemico giurato della fede e della tradizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nitro, la fede e le culle vuote: “Credo in Dio. Mi preoccupa che in Italia si facciano pochi figli” (video)