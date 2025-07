Niente tablet niente urla | la nuova sfida dei genitori in missione per educare i figli al ristorante

Contrariamente alla narrazione diffusa di genitori disinteressati e bambini maleducati, cresce il numero di mamme e papĂ che scelgono di educare i figli a stare al ristorante con rispetto e partecipazione, senza l’aiuto di tablet o smartphone: "Vogliamo che i nostri figli abbiano dei confini chiari e non crescano pensando che un iPad sia parte del pasto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: niente - figli - tablet - genitori

Sentenza assurda: uccise e seppellì i figli neonati in giardino, niente carcere per Chiara Petrolini. “Non può rifarlo” - “I fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili”.

Charlize Theron sente il poco rispetto dei figli per la sua carriera da attrice: "Non sono per niente colpiti" - La star è stupita dall'atteggiamento dei suoi figli nei confronti del suo percorso di successo sul grande schermo coronato da un premio Oscar.

Minacce ai figli del pentito per ritrattare le accuse al boss? Niente nuove prove: parola al pm - La difesa chiedeva di sentire la moglie del collaborante che sarebbe stata minacciata per ritrattare le accuse fatte da lei e dal marito contro il boss Antonio Massimino.

Cosa significano gli aggiornamenti di TikTok, Roblox e Google per la sicurezza online dei bambini; Smartphone e minori: ecco le regole dei genitori, ma potrebbero non bastare; Smartphone: educare i bambini e i ragazzi all’uso consapevole.

Niente tablet, niente urla: la nuova sfida dei genitori in missione per educare i figli al ristorante - Contrariamente alla narrazione diffusa di genitori disinteressati e bambini maleducati, cresce il numero di mamme e papà che scelgono di educare i figli ... Secondo fanpage.it

Figli all’università: il Tar concede ai genitori l’accesso ai dati per rivedere il mantenimento (ma resta il segreto sui voti) - La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, spiega in quali casi le esigenze di genitori «risultano prevalere sul ... Si legge su vanityfair.it