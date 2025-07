Nicole Kidman brilla | è volto di Clé de Peau Beauté

La radiositĂ di Nicole Kidman colpisce ancora. Questa volta, fuori dai piccoli e grandi schermi. Fa colpo nel mondo della bellezza dove il suo volto radioso, a 58 anni, è stato scelt0 per rappresentare il principio chiave della radiositĂ . Da un lussuoso brand skincare di Shiseido Co.. ClĂ© de Peau BeautĂ© le ha affidato il ruolo di nuova Global Brand Ambassador. Nella persona di Nicole Kidman, pluripremiata attrice, si fondono insieme ruoli radiosi: oltre al talento come attrice, ha una presenza carismatica dentro e fuori dal set e si impegna in prima persona per le battaglie a favore delle donne. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nicole Kidman brilla: è volto di ClĂ© de Peau BeautĂ©

