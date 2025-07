Neymar il ritorno al Santos rischia di trasformarsi in un incubo | in piena zona retrocessione e i tifosi lo contestano

Il ritorno di Neymar al Santos. Immaginato come un nuovo inizio (dopo la parentesi saudita) nella squadra lo ha visto affermarsi, si sta rivelando piĂą complesso del previsto. Secondo quanto riportato da Sebastian Parra su La RazĂłn, l’ex stella del Barcellona e del Psg sta affrontando un momento delicato in un club in lotta per non retrocedere: «La stella brasiliana ha firmato un contratto di sei mesi, prorogabile fino a dicembre di quest’anno. L’ex giocatore di Barcellona e Psg ha ammesso di stare attraversando un “brutto momento”, colpito fisicamente e mentalmente. A detta del calciatore, “sente la pressione e l’impazienza dei tifosi” ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neymar, il ritorno al Santos rischia di trasformarsi in un incubo: in piena zona retrocessione e i tifosi lo contestano

