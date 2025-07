NewPrinces | marchi supermercati e proprietario del Gruppo che ha acquistato Carrefour Italia

Grazie a un'operazione da circa 1 miliardo di euro, NewPrinces ha acquistato l'intera rete dei punti vendita, quasi 1.200, di Carrefour Italia. Il Gruppo di Angelo Mastrolia verserà al closing 200 milioni, che saranno poi investiti per sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand. Impegnata nel settore agroalimentare italiano, l'azienda rappresenta un nome importante della food industry nazionale e vanta nel suo portafoglio un ricco elenco di marchi e supermercati con stabilimenti che si dislocano in diverse regioni. Al momento della quotazione in Borsa, risalente al 2019, registrava un fatturato da circa 320 milioni di euro: al termine delle recenti acquisizioni, il giro d'affari ha toccato i 6,9 miliardi.

Plasmon torna italiana: Kraft cede al gruppo emiliano NewPrinces per 120 milioni di euro - Reggio Emilia, 10 luglio 2025 – Dopo più di cinquant’anni trascorsi nel portafoglio di una multinazionale a stelle e strisce, Plasmon torna italiana: la storica azienda alimentare, nota soprattutto per i celeberrimi biscotti – pensati per l’infanzia, ma apprezzati anche da una nutrita platea di adulti – è stata acquisita da NewPrinces group, il nuovo nome assunto da Newlat Food, multinazionale con sede a Reggio Emilia.

