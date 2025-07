NewPrinces acquisisce Carrefour Italia | operazione da un miliardo di euro

Nel luglio 2025, il gruppo alimentare NewPrinces ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Carrefour Italia. L’intesa, sottoscritta con Carrefour Nederland Bv e Carrefour Sa, ha un valore aziendale pari a circa un miliardo di euro. L’operazione coinvolge una rete di oltre mille punti vendita distribuiti in sei regioni italiane. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso apprezzamento per l’operazione, sottolineando il potenziale rafforzamento del Made in Italy. I costi dell’operazione e il valore economico. L’acquisizione è stata definita sulla base di una Enterprise Value di un miliardo di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

