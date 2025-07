Netflix scarica Harry e Meghan | Non hanno idee interessanti il contratto da 100 milioni di dollari non sarà rinnovato

Netflix dice addio a Harry e Meghan: secondo quanto riportano The Sun e People, che citano fonti vicine alla coppia, il colosso dello streaming avrebbe deciso di non rinnovare il contratto, siglato nel 2020 e in scadenza a settembre, che era fruttato ai duchi di Sussex ben 100 milioni di dollari. “L’accordo ormai è terminato: non faranno piĂą serie tv – ha dichiarato una fonte a The Sun – Le cose hanno fatto il loro corso, Netflix sente di aver spremuto da loro tutto quello che poteva”. Un insider, inoltre, ha commentato: “Netflix ha ottenuto un enorme successo con il primo documentario, ma sapeva che quello sarebbe stato il picco dei contenuti firmati dai Sussex”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Netflix scarica Harry e Meghan: “Non hanno idee interessanti, il contratto da 100 milioni di dollari non sarĂ rinnovato”

