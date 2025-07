Nell’impronta di Sempio Garlasco il colpo di scena dagli avvocati di Alberto Stasi

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, la nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia continua a produrre sviluppi. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, i magistrati stanno verificando se altri soggetti possano aver avuto un ruolo nella morte di Chiara Poggi. Al centro delle attenzioni c’è ancora Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, giĂ finito sotto la lente in passato. In queste settimane sono in corso accertamenti genetici e dattiloscopici su diverse tracce, compresi alcuni resti della colazione di Chiara e un DNA ignoto trovato su una garza. Intanto il pool legale di Alberto Stasi torna ad avanzare dubbi e rilancia sull’impronta – la cosiddetta Traccia 33 – rinvenuta sul muro della villetta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it