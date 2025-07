Nella città famosa per la burrata c’è un pizzaiolo autodidatta che vuole cambiare la pizza in Puglia

Davide Di Chio è l'artefice del progetto Alterego Pizza Boutique, dove l'arte bianca si declina in più cotture e interpretazioni.

Pizza: Siena seconda città più cara d’Italia: “Margherita” e bibita 17,24 euro. Livorno la più economica - Firenze, 10 maggio 2025 – La pizza, simbolo del Made in Italy nel mondo, è sempre più cara. Negli ultimi sei anni il costo medio di un pasto in pizzeria (che comprende una pizza, una bevanda e l’eventuale coperto) è aumentato del 18,3%, raggiungendo una media nazionale di 12,14 euro a persona.

Pizza, Livorno è la città più economica d'Italia: si spende in media 8,75 euro a pasto. La classifica - A Livorno, per consumare una pizza e una bibita, si spende meno rispetto a tutte le altre parti d'Italia: 8,75 euro a pasto.

La pizza più cara in Italia è in Emilia Romagna: ecco in quale città - Reggio Emilia, 10 maggio 2025 – Se siete di passaggio a Reggio Emilia e vi viene voglia di un pizza, quasi quasi è meglio recarsi… al ristorante.

