Nel parcheggio una targa per Cristina Golinucci | Il convento sta squarciando la nuvola nera E Marisa legge la lettera anonima del ' 99

Una targa commemorativa nel parcheggio in cui Cristina Golinucci, nell'ormai tristemente famoso primo settembre 1992, parcheggiò la sua auto per l'ultima volta. E' l'iniziativa andata in scena giovedì sera per 'togliere la nuvola nera' dal convento e tentare di riconciliare questo suggestivo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

