Nel mondo ci sono 17 centimiliardari | ecco chi sono alcuni non li avete mai sentiti nominare

Nel mondo 2.700 miliardi di dollari sono in mano a sole 17 persone. Questi individui vengono definiti “centimiliardari”, neologismo che – com’è facile intuire – indica coloro che dispongono di un patrimonio superiore a 100 miliardi di dollari. Fino a otto anni fa nessun essere umano arriva a una tale ricchezza: l’unico che vi si era avvicinato era stato Bill Gates nel 1999. Oggi sono quasi in venti a poterla sfoggiare. E le loro fortune sembrano destinate ad aumentare ancora negli anni futuri. L’agenzia di stampa statunitense Bloomberg ha stilato la classifica di questi “paperoni”. La maggior parte lavora nel mondo della tecnologia e ha il passaporto a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Nel mondo ci sono 17 centimiliardari: ecco chi sono (alcuni non li avete mai sentiti nominare)

