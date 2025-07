Ebon Moss-Bachrach, nuovo volto di Ben Grimm La Cosa nel film I Fantastici 4: gli inizi, è noto principalmente grazie al suo lavoro in serie come Girls e The Bear, ma ora fa parte di qualcosa di molto più grande, il Marvel Cinematic Universe, anzi, il film che ne apre una nuova fase. L'attore nato ad Amherst, in questo progetto, a differenza dei suoi compagni di squadra, non solo riceve dei superpoteri, ma subisce una drastica alterazione del suo aspetto che lo fa assomigliare a una creatura di pietra. Ben Grimm La Cosa è un personaggio che sembra estremamente forte, ma che ha anche una grande vulnerabilità , gentilezza e amore per la sua famiglia e per gli esseri umani in generale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nel film I Fantastici 4: gli inizi, La Cosa è un personaggio complesso e sfaccettato