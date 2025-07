Nek | live in Italia e in Europa da marzo 2026 con Nek Hits – European Tour

Dopo essere stato protagonista di un’estate tutta da cantare NEK LIVE IN ITALIA E IN EUROPA DA MARZO 2026 NEK HITS – EUROPEAN TOUR Biglietti in vendita dalle 16:00 di oggi Dopo “NEK HITS – LIVE 2025”, il tour con cui sta attualmente attraversando tutta l’Italia, salendo sui palchi delle principali location estive portando dal vivo i brani piĂą amati di oltre trent’anni di carriera, NEK Filippo Neviani da marzo 2026 si esibirĂ live in Italia e in Europa, con NEK HITS – EUROPEAN TOUR. Le nuove date daranno ai fan europei e italiani la possibilitĂ di rivivere tutta l’energia di NEK, che torna in tour in Europa dopo cinque anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Nek: live in Italia e in Europa da marzo 2026 con Nek Hits – European Tour

In questa notizia si parla di: italia - hits - tour - europa

ASCOLTI TV 11 LUGLIO 2025: IL MEGLIO DEI TIM SUMMER HITS (15,6%), QUARTO GRADO (12,2%), LE REPLICHE DI VANINA (10,2%), ITALIA-SPAGNA (9,7%) - ASCOLTI TV 11 LUGLIO 2025 • Venerdì •. Gli ascolti tv di venerdì 11 luglio con “Tim Summer Hits: Best Of”, “Vanina” e “Italia-Spagna.

Radio Italia Summer Hits 2025, la compilation fuori ovunque, la tracklist - Fuori Radio Italia Summer Hits con tutte le hit dell’estate, ecco dove acquistarla e la tracklist. Fuori Radio Italia Summer Hits con tutte le hit dell’estate che contiene 34 grandi hit italiane, è una produzione “Solomusicaitaliana”, etichetta discografica guidata da Stefano Contestabile ed è distribuita da Sony Music.

Dopo mesi densi di appuntamenti live in Italia, Brunori Sas è pronto ad approdare oltreconfine e annuncia il suo nuovo tour europeo: "Brunori In Europa". Leggi l'articolo completo su AllMusicItalia.it #BrunoriInEuropa #BrunoriSas Vai su Facebook

Nek, a marzo live in Italia e in Europa; CA7RIEL & PACO AMOROSO – arrivano in Italia per la prima volta; Marco Mengoni annuncia nuove date in Italia per il tour europeo.

Bad Bunny sta per annunciare il tour in Europa: gli indizi - L'ultima volta, in Italia, lo acclamarono 5 mila persone: oggi può riempire uno stadio intero. Secondo rockol.it

Serie A, 8 squadre italiane in Europa la prossima stagione: c'è ancora ... - Saranno ancora più decisive le ultime 6 giornate di campionato e soprattutto la Coppa Italia. Segnala corrieredellosport.it