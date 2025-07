Sottopagati, costretti a lavorare nelle ore più calde della giornata. Anche nelle nostre campagne c’è spazio per l’ illegalità , denuncia la Cgil. il sindacato anche quest’anno ha inviato i propri delegati a parlare con i lavoratori agricoli delle province di Forlì-Cesena e Rimini. "Ciò che emerge complessivamente da questi confronti sul campo - spiega il sindacato -, è che vengono rispettate le norme a tutela della salute e sicurezza, quali la pausa pomeridiana dell’ordinanza calore, e anche le tariffe minime previste dai contratti". Tuttavia se in generale le regole vengono fatte rispettare, "tra le tante narrazioni di regolarità compaiono però anche situazioni in cui si è obbligati a lavorare tra le 12,30 e le 16 nonostante la situazione climatica da bollino rosso lo vieti, e casi in cui si è pagati 5 o 6 euro all’ora anziché i 9 euro minimi orari previsti per quella qualifica" Inoltre emergono situazioni "in cui non vengono regolarizzati i rapporti di lavoro, in cui si fa leva sulle condizioni di bisogno per imporre condizioni di lavoro non dignitose, o anche che si viene intermediati da faccendieri che si fanno pagare per portare i lavoratori sul campo, questi sono i tristemente noti caporali ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nei campi, sotto il sole e sottopagati"