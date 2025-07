Né Apple né McDonald’s | faccia a faccia con i brand cinesi che sognano la fama mondiale

( Da Pechino) – La testa di un drago fa capolino dalla sommitĂ di un negozio rettangolare in mattoni. La facciata, illuminata da luci gialle, ospita ampie vetrate e un logo: una specie di apostrofo bianco accompagnato dalla scritta “Anta”. Un ragazzo esce dall’edificio con un sacchetto. Tira fuori una polo sportiva con quel marchio e la mostra, soddisfatto, ad un amico. Siamo di fronte al flagship store a tema olimpico di Anta situato in Wangfujing Street, uno dei viali piĂą famosi di Pechino conosciuto per essere l’epicentro dello shopping della capitale della Cina. Altro che Nike: i nuovi re dello sportwear. 🔗 Leggi su It.insideover.com

