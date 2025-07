Ndoye da Bologna definiscono creative le formule del Napoli | però si sta avvicinando ai 50 milioni

Ndoye, da Bologna chiamano formule creative quelle del Napoli: “però si sta avvicinando ai 50 milioni”. La vicenda Ndoye è una delle piĂą interessanti della storia dell’ultimo decennio di calciomercato. A leggere e ad ascoltare qua e lĂ , pare che club di mezza Europa si stiano accapigliando per l’esterno d’attacco svizzero. Il Bologna ha fissato il prezzo: 50 milioni di euro. Ciumbia, direbbero gli esperti. E va riconosciuto che il club di Saputo sta tenendo il punto. Per loro, Ndoye è un calciatore ai confini della frontiera del fuoriclasse. Evidentemente anche per il Napoli, quindi qualcosa di vero ci sarĂ . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

