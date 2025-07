Ndoye al Napoli | doppia buona notizia per Conte

Gli azzurri continuano a fare sul serio per il talento svizzero: due aggiornamenti fanno ben sperare i tifosi partenopei Tra le tante piste del mercato stellare del Napoli, ce n’è una che non muore mai. Si chiama Dan Ndoye, esterno del Bologna, e resta la prioritĂ assoluta. A raccontarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che fa il punto su una trattativa lunga, complessa, ma che sembra avvicinarsi alla fase finale. Ndoye dice sì: Manna insiste, apertura del Bologna. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe messo sul tavolo una proposta da 35 milioni di euro. Tanti, ma comunque sotto i 50 richiesti inizialmente dal Bologna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye al Napoli: doppia buona notizia per Conte

