Nature Restoration Law confronto promosso da Fondazione UNA e AB

Nature Restoration law, il regolamento europeo sul ripristino degli ambienti naturali è stato al centro del convegno "Restoration Law. Quali opportunità per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile". L'iniziativa è stata presentata attraverso il volume "Ripristino della natura e rigenerazione territoriale", illustrato in anteprima a istituzioni ed esperti del settore presso Palazzo Rospigliosi a Roma. Approvato nel giugno 2024, "il regolamento" mira a contribuire a una ripresa continuativa e durature della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione Europea e Fondazione UNA - Uomo, Natura, Ambiente - e AB - Agrivenatoria biodiversitalia - hanno promosso dei tavoli di confronto sul tema.

ASviS: Nature restoration law occasione storica per rigenerare la natura in Italia - Riproponiamo il commento della pubblicazione che è a cura dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 6 maggio 2025  L’Italia è tra i Paesi Ue con la maggiore biodiversità terrestre e d’acqua dolce, ma anche tra quelli dove è più minacciata.

