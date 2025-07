Nataly Quintanilla uccisa e gettata nell'Adda l'avvocato della famiglia | L'autopsia conferma il femminicidio

I risultati dell'autopsia su Nataly Quintanilla, la babysitter di Milano uccisa e gettata nell'Adda dentro a una valigia, confermano che si è trattato di un caso di femminicidio. La donna sarebbe stata uccisa con colpi di arma bianca, forse un cacciavite. Per l'omicidio è stato arrestato il compagno Pablo Gonzalez Rivas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

