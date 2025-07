Nascono i Cammini lancianesi | 130 chilometri per scoprire contrade e tipicità del territorio

Una rete di antichi sentieri lunga 130 chilometri, nove anelli che collegano il centro storico alle contrade da percorrere a piedi, in bici o a cavallo. Si chiama “Cammini lancianesi – Colline frentane” il nuovo progetto turistico del Comune di Lanciano, presentato oggi, 25 luglio, nella ex Casa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: cammini - lancianesi - chilometri - contrade

Nascono i 'Cammini lancianesi': 130 chilometri per scoprire contrade e tipicità del territorio; Nascono i Cammini lancianesi: 130 chilometri per scoprire contrade e tipicità del territorio; Cda straordinario per i finanziamenti al teatro Marrucino: la Regione ripristina i 300mila euro.