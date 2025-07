Nasce il codice per gli influencer | adesso un errore può costare 600.000 euro

L'Agcom ha publicato le nuove Linee guida e il Codice di condotta per gli influencer. Tra le novitĂ piĂą significative: trasparenza obbligatoria per i post, protezione dei minori e multe fino a 600.000 euro per gli influencer che ignorano le regole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trasparenza e multe, la stretta Agcom sugli influencer. Varato Codice condotta "per un mondo digitale sicuro" - Trasparenza dei messaggi pubblicitari, rispetto della dignità umana, stop ai discorsi d’odio, tutela dei minori e del diritto d’autore, multe fino a 600mila euro: sono i paletti fissati dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni che ha varato il Codice di condotta per gli influencer.

