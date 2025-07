Narcotraffico arresti e sequestri per un milione di euro | blitz anche a Latina

E' scattata all'alba di oggi un'operazione della polizia, che sta portando all'esecuzione di 12 misure cautelare e un sequestro di beni per oltre un milione di euro, tra Abruzzo, Lazio e Puglia. Al centro dell'indagine, denominata "End to end", il traffico di droga. Gli investigatori della.

Operazione della guardia di finanza contro il narcotraffico gestito dal clan Gallace: 9 arresti, 59 indagati e sequestri per 47 milioni di euro Vai su X

Cocaina, mafia e traffici internazionali: 54 arresti tra Reggio e Catania Un colpo durissimo alla ’ndrangheta: smantellate due reti criminali che gestivano il narcotraffico tra Europa e Italia, passando per il porto di Gioia Tauro. Sequestrati 117 kg di cocaina, Vai su Facebook

Narcotraffico, arresti e sequestro per un milione di euro: blitz anche a Latina; Droga Capitale, da Roma con oltre 70 chili di hashish pronti a fruttare mezzo milione di euro: 4 arresti; ‘Ndrangheta, sgominata rete del narcotraffico internazionale: 9 arresti e sequestri per oltre 47 milioni ....

Droga, dodici arresti tra Puglia, Abruzzo e Lazio - Gli indagati avrebbero importato e smerciato ingenti quantitativi di stupefacenti ... Riporta rainews.it

Maxi blitz antidroga tra Abruzzo, Lazio e Puglia: 12 arresti e sequestri per oltre un milione di euro - Tra Abruzzo, Lazio e Puglia si è svolto un imponente blitz antidroga denominato “End to End”, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila. Si legge su terremarsicane.it