Napoli tre operai morti dopo essere caduti dal montacarichi

Tre operai sono morti a Napoli, durante dei lavori di ristrutturazione in un palazzo del quartiere Arenella. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 25 luglio. Secondo le prime informazioni, gli operai sono precipitati da un’altezza di circa 15 metri, cadendo da un montacarichi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: «Crolla un montacarichi, coinvolti tre operai» - Tragedia sul lavoro a via San Giacomo dei Capri a Napoli nella zona del Rione Alto.

