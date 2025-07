Napoli tre operai morti al Rione Alto | parlano i testimoni della tragedia

La tragedia si è consumata in brevi attimi, nel silenzio ovatattato dell'afa. Erano le 9.40, quando tre operai sono precipitati da un'altezza di circa 20 metri. Erano su un cestello che permetteva di salire sul tetto del palazzo. Vincenzo Del Grosso, 53 anni di Napoli, Ciro Pierro, 61 anni di Calvizzano, e Luigi Romano, 66 anni di Arzano, erano impegnati in lavori di manutenzione. Lavori di edilizia privata, in un palazzo di sette piani al Rione Alto, tra via Domenico Fontana e via San Giacomo dei Capri. I corpi sono stati trovati in un cortile interno. In zona, tanti residenti se ne sono accorti solo dal trambusto dei soccorsi.

In questa notizia si parla di: operai - tragedia - napoli - morti

