Napoli tragedi al Vomero | morti 3 operai per il crollo di un montacarichi

Ennesima strage sul lavoro in Italia. Nel quartiere Vomero di Napoli 3 operai hanno perso la vita dopo essere caduti da un'impalcatura mobile durante dei lavori di ristrutturazione ad un edificio di 6 piani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, tragedi al Vomero: morti 3 operai per il crollo di un montacarichi

In questa notizia si parla di: napoli - vomero - operai - tragedi

Incendio a Napoli Est, Codacons Campania e Vomero: Inquinamento ambientale, chiudere le scuole - Il Codacons chiede la chiusura immediata di scuole e uffici a Napoli Est dopo l’incendio: rischio ambientale e sanitario in aumento.

Meravigliosa Napoli segreta nei nuovi itinerari gratuiti del Mudd, in cui non manca il Vomero - Presentati presso il Palazzo Arcivescovile di Napoli i "Percorsi di Fede", itinerari alla scoperta di una Napoli meravigliosamente segreta, tra arte e spiritualità , elaborati dal MUDD - Museo Diocesano Diffuso assieme all'Arcidiocesi di Napoli e all'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Incendio a Napoli Est, Codacons Campania e Napoli Vomero: Inquinamento ambientale, chiudere le scuole - In seguito al vasto incendio divampato all’alba tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, e alla presenza di una densa nube di fumo nero visibile in tutta l’area orientale di Napoli, il Codacons Regione Campania ed il Codacons Napoli Vomero intervengono duramente chiedendo congiuntamente misure immediate per la tutela della salute pubblica.

Crolla un'impalcatura mobile: morti tre operai; Napoli, tragedia al Vomero: tre operai morti per il crollo di un’impalcatura; Morti tre operai a Napoli, sono caduti da un montacarichi.

Tragedia sul lavoro a Napoli: tre operai morti dopo il crollo dell’impalcatura su cui lavoravano - Tragedia sul lavoro a Napoli: tre operai morti dopo il crollo dell’impalcatura su cui lavoravano nel quartiere Vomero ... Riporta lanotiziagiornale.it

Tragedia sul lavoro a Napoli: tre operai precipitano dal montacarichi, morti sul colpo - Le vittime sono cadute nel vuoto mentre stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione a un palazzo ... Scrive msn.com