Napoli su Ndoye lo svizzero cambia ancora le carte in gioco | le ultime

Il destino di Ndoye del Bologna è un grandissimo punto interrogativo: i partenopei restano fortemente interessati a lui, aspettando di continuo nuovi cambi di scenario. Dopo l’acquisto di Noa Lang sull’out offensivo, il Napoli mira a chiudere l’ingresso di un nuovo esterno d’attacco: Dan Ndoye resta il profilo prioritario per la dirigenza partenopea, che si è mossa invano da settimane per tentare di portare a termine il suo acquisto nel minor tempo possibile. Stavolta, però, gli azzurri non hanno la strada spianata e il giocatore potrebbe stravolgere tutte le carte. Ndoye preferisce il trasferimento al Nottingham: Napoli snobbato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli su Ndoye, lo svizzero cambia ancora le carte in gioco: le ultime

In questa notizia si parla di: ndoye - napoli - svizzero - cambia

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica - Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Il Napoli potrebbe cambiare obiettivo per la fascia. Perché il Bologna continua a chiedere moltissimo per Dan Ndoye: lo svizzero è valutato 45 milioni - oppure 40 più l'inserimento del cartellino di Zanoli, ex Genoa, ritornato dopo il prestito - una cifra considerat Vai su Facebook

Napoli sempre piĂą pronto alla coppia Noa Lang-Ndoye: nella serata di ieri nuovi contatti con l'entourage di Ndoye per confermare che lo svizzero rappresenta una prioritĂ . Il Napoli non cambia idea sulla costruzione della corsia mancina: un esterno maggiorm Vai su X

Napoli, sorpasso Forest per Ndoye: quali sono le alternative allo svizzero; Ndoye, non solo Napoli e Premier League: l'esterno svizzero nel mirino del Borussia Dortmund; Salta Ndoye? Conte cambia rotta e prepara il colpo a sorpresa per il Napoli.

Bologna, Ndoye ko: infortunio flash, gesto di stizza e cambio, anche Napoli e Nottingham in ansia - La gara di Ndoye contro la Virtus Verona è durata pochi secondi: non solo il Bologna, anche Napoli e Nottingham attendono notizie sulle sue condizioni. Si legge su sport.virgilio.it

Rilancia per Ndoye ma spunta Sterling - Il Napoli insiste con il Bologna per lo svizzero tenendo aperte altre soluzioni per il ruolo di esterno offensivo sinistro. Segnala ilroma.net