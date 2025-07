Napoli operai morti sul lavoro Fillea Cgil | Le imbragature e l’attacco al cestello c’erano? A occhio direi di no

“Abbiamo toccato il fondo da un punto di vista di civiltĂ . Io non so cosa diranno gli enti preposti, ma dando un’occhiata è chiaro che c’è stato un cedimento strutturale, si è abbattuto il cestello e i lavoratori probabilmente sono volati giĂą. Le imbragature e l’attacco al cestello c’erano? A occhio io direi di no, però saranno sempre gli enti preposti a dire cos’è successo”. Lo ha detto Giuseppe Mele, Segretario Generale della Fillea Cgil Napoli, intervistato sul luogo dove tre operai hanno perso la vita a causa del crollo di un montacarich i a Napoli. “Io penso che alla fine dietro a queste tragedie che noi chiamiamo tragedie in realtĂ ci siano sempre responsabilitĂ , questi sono omicidi sul lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, operai morti sul lavoro, Fillea Cgil: “Le imbragature e l’attacco al cestello c’erano? A occhio direi di no”

