L’hype intorno agli azzurri è alle stelle: aspettative enormi per la prossima stagione grazie a un ottimo calciomercato e a risultati sportivi eccezionali. I numeri da record previsti sono conseguenza di questo super operato. Il Napoli ha decisamente alzato il livello. Calciomercato e risultati sportivi hanno incrementato in maniera esponenziale le aspettative del mondo calcistico attorno ai partenopei, ormai è tangibile. I tifosi sono i primi ad aver ricevuto questo segnale e, dunque, hanno fatto sentire al massimo la vicinanza al gruppo squadra già a partire dalla pre-season. Sold out totale per Castel di Sangro: previsti 150 mila fan!. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, non solo calciomercato: altro record raggiunto