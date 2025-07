Napoli morti tre operai al Vomero | fatale il crollo del ponteggio mobile mentre stavano ristrutturando una palazzina

Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli. I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri, quartiere Vomero. L'incidente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli, morti tre operai al Vomero: fatale il crollo del ponteggio mobile mentre stavano ristrutturando una palazzina

In questa notizia si parla di: napoli - morti - operai - vomero

"Il 20% è abusivo. Non vogliamo contare i morti". Perché a Napoli può essere una strage - Il rischio che città e hinterland siano spazzati via non è da escludere. Il capo della Protezione civile: "Apriteci le vostre case per i controlli"

Incidente sulla Roma-Napoli, morti padre e figlio di 8 anni: gravi anche la moglie e l'altra figlia (di 5 anni). Stavano per trasferirsi a Vicenza - Traffico bloccato e lunghe code sul tratto ciociaro dell'autostrada in seguito a un grave incidente avvenuto poco dopo le 15 in direzione sud, verso Napoli, nel tratto tra Anagni e.

Incidente sulla Roma-Napoli, morti padre e figlio di 8 anni: gravi anche la moglie e l'altra figlia (di 5 anni). E un camionista eroe fa da scudo - Traffico bloccato e lunghe code sul tratto ciociaro dell'autostrada in seguito a un grave incidente avvenuto poco dopo le 15 in direzione sud, verso Napoli, nel tratto tra Anagni e.

PIANTIAMO 100 ALBERI IN VIA TOLEDO Chiediamo al sindaco del Comune di Napoli Gaetano Mangredi e all’assessore al verde Vincenzo Santagada nell'ambito dei lavori di riqualificazione di via Toledo di inserire la piantumazione di 100 alberi o quanti ne Vai su Facebook

Crolla impalcatura a Napoli, morti 3 operai al Vomero; Napoli, morti 3 operai al Vomero per il crollo di una impalcatura; Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere: morti 3 operai.

Incidenti sul lavoro, tre operai morti a Napoli - Tre operai sono morti questa mattina, 25 luglio, intorno alle 9. italiaoggi.it scrive

Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai - Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano impegnati in lavori di manutenzione ad una ... Lo riporta tg24.sky.it