Napoli morti tre operai al Vomero | crolla il ponteggio mentre lavorano precipitati nel vuoto

Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli. I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri, quartiere Vomero. L'incidente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli, morti tre operai al Vomero: crolla il ponteggio mentre lavorano, precipitati nel vuoto

In questa notizia si parla di: napoli - morti - operai - vomero

"Il 20% è abusivo. Non vogliamo contare i morti". Perché a Napoli può essere una strage - Il rischio che città e hinterland siano spazzati via non è da escludere. Il capo della Protezione civile: "Apriteci le vostre case per i controlli"

Incidente sulla Roma-Napoli, morti padre e figlio di 8 anni: gravi anche la moglie e l'altra figlia (di 5 anni). Stavano per trasferirsi a Vicenza - Traffico bloccato e lunghe code sul tratto ciociaro dell'autostrada in seguito a un grave incidente avvenuto poco dopo le 15 in direzione sud, verso Napoli, nel tratto tra Anagni e.

Incidente sulla Roma-Napoli, morti padre e figlio di 8 anni: gravi anche la moglie e l'altra figlia (di 5 anni). E un camionista eroe fa da scudo - Traffico bloccato e lunghe code sul tratto ciociaro dell'autostrada in seguito a un grave incidente avvenuto poco dopo le 15 in direzione sud, verso Napoli, nel tratto tra Anagni e.

Piango tre operai morti dopo essere caduti da un montacarichi in un cantiere a #Napoli nel quartiere Vomero. I lavoratori, tutti cinquantenni erano impegnati in lavori di ristrutturazione in un edificio di sei piani, quando è improvvisamente crollato il ponteggio m Vai su X

Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere: morti 3 operai; Crolla impalcatura a Napoli, morti 3 operai al Vomero; Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai.

Napoli, cadono dal montacarichi in un cantiere al Vomero: morti tre operai - Secondo una prima ricostruzione, i lavoratori erano impegnati in lavori di manutenzione ad una ... Riporta tg24.sky.it

Napoli, morti tre operai al Vomero: fatale il crollo del ponteggio mobile mentre stavano ristrutturando una palazzina - I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo ... Secondo msn.com