Napoli morti 3 operai caduti da un ponteggio | il luogo della tragedia

Tre operai sono morti, mentre svolgevano lavori di edilizia, per il crollo di un cestello. Sul posto Polizia, Vigili del Fuoco e il Magistrato di turno per i rilievi del caso. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, ma è evidente che l’impalcatura montata sul palazzo ha ceduto provocando il ribaltamento del cestello e la conseguente caduta degli operai da oltre 10 metri di altezza. Non si sa se i lavoratori avessero tutte le misure di sicurezza necessarie per svolgere mansioni di questo tipo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

