Nel primo pomeriggio è arrivata la chiusura tra il Napoli e il Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo classe ’97 così andrĂ a rinforzare la batteria dei portieri azzurri, garantendo la massima competitivitĂ . L’affare tra i due club si è concluso per un totale di 21.5 milioni di euro pagabili in 4 anni ed ora, per Vanja, è il momento di sottoporsi alle visite mediche di rito prima di raggiungere i compagni in ritiro. In tal senso, arrivano aggiornamenti da Nicolò Schira. Il programma di Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il gigantesco portiere serbo è atteso domattina a Villa Stuart, dove sosterrĂ le visite mediche di rito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli-Milinkovic Savic, non solo le visite: ecco quando raggiungerà i compagni in ritiro