Napoli incidente sul lavoro al Rione Alto | crolla un' impalcatura morti tre operai | Sono precipitati una tragedia immane

Tragedia in un cantiere in via Domenico Fontana nella zona del Rione Alto a Napoli. A causa del crollo di una impalcatura sulla quale stavano lavorando, tre operai sono precipitati al suolo e sono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: crolla un'impalcatura, morti tre operai: «Sono precipitati, una tragedia immane»

In questa notizia si parla di: sono - napoli - rione - alto

Blitz a Napoli, 14 misure cautelari: i reati contestati sono omicidio, armi e metodo mafioso - Ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 14 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco tutti aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art.

L’annuncio di Peppe Di Napoli: “La Tac è completamente pulita, sono guarito” - Il pescivendolo diventato star dei social lo ha annunciato in un reel sui propri canali social. "Vi voglio bene, ricordatevi di combattere sempre" Continua a leggere

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Napoli, Iachini su Raspadori. Le dichiarazioni del tecnico sull’attaccante italiano in coppia con Lukaku L’allenatore Giuseppe Iachini ha parlato a Kiss Kiss Napoli ai microfoni di Radio Goal, in riferimento particolare alla sfida del Napoli contro il Parma per la 37a giornata di campionato, ma non solo, commentando anche la coppia avanzata degli azzurri.

Nuovo incendio ai Camaldoli, a Napoli. Secondo le prime segnalazioni sarebbe in corso un rogo molto esteso nella zona alta della collina. Ad allertare i residenti del posto la grossa puzza di fumo e di bruciato arrivata fino alle abitazioni del Vomero. La nuvola Vai su Facebook

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: crolla un'impalcatura, morti tre operai: «Sono precipitati, una tr; Crolla impalcatura in via Domenico Fontana a Rione Alto, ci sarebbero 3 morti; Agguato al Rione Alto a Napoli, ferito un 21 enne.

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: «Crolla un montacarichi, coinvolti tre operai» - In base alle prime notizie sarebbe crollato un montacarichi e nell'incidente sarebbero stati ... ilmattino.it scrive

Tragedia sul lavoro a Napoli: morti tre operai precipitati dal sesto piano - I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona del Rione Alto, per il soccorso a tre operai caduti da un montacarichi dall'altezza del sesto piano, durante lavori di ... Lo riporta tg.la7.it