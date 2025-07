Napoli incidente sul lavoro a Rione Alto | crollata impalcatura in un cantiere morti 3 operai precipitati da montacarichi

Tre operai sono morti a Napoli precipitando da un montacarichi crollato al sesto piano durante lavori di ristrutturazione: indagini in corso sulle cause Dramma a Napoli, scossa da un grave incidente sul lavoro avvenuto in zona Rione Alto-Vomero: un'impalcatura è crollata in un cantiere e 3 op. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, incidente sul lavoro a Rione Alto: crollata impalcatura in un cantiere, morti 3 operai precipitati da montacarichi

In questa notizia si parla di: napoli - incidente - lavoro - rione

